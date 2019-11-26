Haberler » Güncel » Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Arif Işık (76), yaşamını yitirdi.

26.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:26Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA'nın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Arif Işık (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çocukları ve yakınlarıyla birlikte zeytin toplayan Arif Işık, arkasında römork olan traktörüyle bahçeden çıkmak istedi. Ancak bu sırada kontrolden çıkan 07 LA 992 plakalı traktör devrildi, sürücü Arif Işık ise altında kaldı. Yardıma koşan yakınları, yan yatan traktörün altındaki Arif Işık'ı kurtarmak için römorkla traktörün bağlantısını sağlayan parçayı çıkardı. Traktör takla atarak zeytin ağacına çarptıktan sonra durabildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif Işık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Arif Işık'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Gündoğdu, Manavgat, Kırlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Kütahya'da zincirleme kaza 1 yaralı
15:39 Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
15:39 Kadir Has Üniversitesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele paneli düzenlendi
15:34 Anadolu Üniversitesinde Öğretmenler Günü kutlaması
15:34 Marmaris'te yağış ve fırtınanın izleri siliniyor
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:40:11