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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Süleyman Küçüktuncer (52), komşusunun tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

21.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:42 Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA'nın ilçesinde Süleyman Küçüktuncer (52), komşusunun tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 10.30 sıralarında Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Komşularına ait tarlayı süren evli ve 3 çocuk babası Süleyman Küçüktuncer'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Süleyman Küçüktuncer, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Süleyman Küçüktuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Gazipaşa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cansız bedeni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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