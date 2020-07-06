Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu son anda kurtuldu

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu son anda kurtuldu Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise son anda atlayarak kazadan kurtuldu.

06.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:46
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu son anda kurtuldu
KARABÜK - Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise son anda atlayarak kazadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay Merkez ilçeye bağlı Ödemiş Köyü'nde meydana geldi. İsmet Yılmaz yönetimindeki 18 AF 338 plakalı traktör ile tarladan evine dönerken, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yılmaz, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Öte yandan Yılmaz'ın oğlu Hamdi Yılmaz'ın da traktörde bulunduğu ve kaza sırasında atladığı öğrenildi.
Yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu son anda kurtuldu

Kaynak: İHA

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