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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

09.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:00Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
'nin ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem A. idaresindeki plakasız traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Erdem A. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Erdem A. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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