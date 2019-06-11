Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ezebağ köyünde tarladan dönen Özer Barut'un (47) kullandığı traktör engebeli arazide kaza yaptı. Önü havalanarak ters dönen traktörün altına kalan sürücünün annesi Mediha Barut (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile birlikte kızı Sıla
Barut (16) ile eşi Saliha Barut (49) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Kaynak: İHA
Erbaa
, Tokat
, 3. Sayfa