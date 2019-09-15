Devrilen traktörün altında kalarak öldü

KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay Kandıra Safalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Fetih Tekyıldız tarlasını sürerken traktör devrildi. Fetih Tekyıldız'ın traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil'e haber
verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Fetih Tekyıldız'ın öldüğünü belirledi. Fetih Tekyıldız'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.