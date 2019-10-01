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Devrilen traktörün altında kaldı

Milas'ın kırsal Kayadere Mahallesi Gökbel mevkiinde kesilen ağaç tomruklarını taşıyan Hasan Kafaca'nın kontrolündeki 39 DH 024 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

01.10.2019 22:53Devrilen traktörün altında kaldı
Milas'ın kırsal Kayadere Mahallesi Gökbel mevkiinde kesilen ağaç tomruklarını taşıyan Hasan Kafaca'nın kontrolündeki 39 DH 024 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Kafaca, olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi 112 sağlık ekiplerince yapılan Kafaca, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından arazi şartları nedeniyle olay yerine kadar ulaşamayan ambulansa taşındı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kafaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

İtfaiye, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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