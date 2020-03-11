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Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

11.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:27
Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti
Mersin 'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köseçoban Mahallesi'nde Hüseyin Belen (75) yönetimindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilirken, Belen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Belen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Belen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Gülnar, Mersin, Belen, 3. Sayfa

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