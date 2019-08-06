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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

06.08.2019 00:03 Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesinde meydana geldi. Sefer Taş'ın kullandığı traktör, Siverek - Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyarak olay yerine giden sürücünün yakınları sınır krizleri geçirdi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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