Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakütük köyündeki tarlasını süren İbrahim Conkarlı'nın yönetimindeki 80 KA 796 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla kenarındaki vadiye devrildi.
Eşi Fatma Conkarlı'nın durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Conkarlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Traktörün iş makineleri yardımıyla kaldırılması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan Conkarlı'nın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karakütük,Osmaniye,Kadirli
Kaynak: AA