Devrilen traktörün sürücüsü öldü
İstanbul'un Şile ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.28.07.2019 16:41
İstanbul'un Şile ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi Kirazpınar mevkisinde Yusuf Konak'ın (26) kullandığı 34 YH 1098 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Konak, devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Konak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi Kirazpınar mevkisinde Yusuf Konak'ın (26) kullandığı 34 YH 1098 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Konak, devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Konak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
İstanbul, Konak, Şile, Güncel
Kaynak: AA