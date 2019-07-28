Haberler» Güncel» Haber

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

İstanbul'un Şile ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

28.07.2019 16:41 Devrilen traktörün sürücüsü öldü
İstanbul'un Şile ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi Kirazpınar mevkisinde Yusuf Konak'ın (26) kullandığı 34 YH 1098 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Konak, devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Konak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İstanbul, Konak, Şile, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:36   Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:35   DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:31   Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı
02:46   DHA YURT BÜLTENİ - 18