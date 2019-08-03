Haberler» Güncel» Haber

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde Mustafa Ünal (44), evine giderken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

03.08.2019 09:42 Devrilen traktörün sürücüsü öldü
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde Mustafa Ünal (44), evine giderken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Kayaağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ünal yönetimindeki plakasız ve tescilsiz traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrildi. Ünal traktörün altında kalırken, mahalle sakinleri jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibini yaptığı kontrolde, Mustafa Ünal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Mustafa Ünal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Mustafa Ünal, Güneysınır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:26   Altay: "Kaçak sigara satışına karşı denetimler artırılmalı"
11:26   Başkan Şerifoğulları,"Toplumun tamamını yönetime katma gayreti içerisindeyiz"
11:25   Chelsea'nin yeni 10 numarası: Willian
11:23   Caretta carettalar Çıralı'nın simgesi oldu
11:23   3 aylık Suriyeli kimsesiz bebek hastanede büyüdü
11:23   Siirt'ten mazı ihracatı köylüye gelir kapısı oluyor - SİİRT
11:23   Köy Kuran Kursu öğrencilerinden çevre temizliğine destek