Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

06.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:27
Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmet Yılmaz'ın (63) kullandığı 18 AF 338 plakalı traktör, merkeze bağlı Ödemiş köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Yılmaz'ın oğlunun, devrilme anında traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: AA

Etiketler: İsmet Yılmaz, Karabük, Ödemiş, Güncel, Haber
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