Haberler» Dünya» Haber

Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar... yaşanan can pazarı ve kurtulmaları kamerada

Çin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı.

23.08.2019 20:16 Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar... yaşanan can pazarı ve kurtulmaları kamerada
Çin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı. Yoldan geçen 2 kişi, yükleri tek tek kaldırarak adamların kurtulmasını sağladı. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.

Olay, Çin'in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu. Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

O anları trafik kameraları kaydederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
21:44   Çavuşoğlu, lübnan içişleri bakanı raya hassan ile görüştü
21:37   Hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri
21:30   Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek
20:16   Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar... yaşanan can pazarı ve kurtulmaları kamerada
20:15   Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kardeşi, katil zanlısı için idam istedi
20:15   Eski eşi Bulut'u çocuğunun yanında öldüren F.V. için canavarca hisle adam öldürme suçundan iddianame
20:15   Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı