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Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar.

Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar.

23.08.2019 21:44
Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar.
Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar... Yaşanan can pazarı ve kurtulmaları kamerada
Çin, (DHA)- Çin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı. Yoldan geçen 2 kişi, yükleri tek tek kaldırarak adamların kurtulmasını sağladı. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.
Olay, Çin'in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu. Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
O anları trafik kameraları kaydederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.
Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar.

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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