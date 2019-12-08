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Devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

08.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:01
'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Sivas- kara yolundaki bir mermer fabrikasının çatı sacını değiştiren işçilerden Semih Eken (24), H.Ö'nün kullandığı vincin yan yatmasıyla altında kaldı.
Arkadaşlarının vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından başka bir vinç yardımıyla çıkarılan Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eken'in cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından vinç operatörü H.Ö, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Erzincan, Sivas, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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