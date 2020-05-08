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Devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Devrilen vincin altında kalan işçi öldüİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yapımı süren İzmir Opera Binası'nın inşaatında, kontrolden çıkan vincin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Olgun Kanık, hayatını kaybetti.

08.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:41
Devrilen vincin altında kalan işçi öldü
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yapımı süren İzmir Opera Binası'nın inşaatında, kontrolden çıkan vincin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Olgun Kanık, hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2038 Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden İzmir Opera Binası inşaatında, kontrolden çıkan vinç devrildi. İşçi Olgun Kanık, devrilen vincin altında kaldı. Olayı gören iş arkadaşları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kanık'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, İşçi, Güncel, Haber

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