Haberler » 3. Sayfa » Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü - Haberler

Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

Sivas'ta, mermer fabrikasının çatı kaplamasında çalışan Semih Eken, devrilen vincin kolunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

08.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:36

'ta ağırlık nedeniyle dengesi bozulan vinç, işçi Semih Eken'in üzerine devrildi. Vinç kolu ile fabrika çatısının arasına sıkışan ve kanlar içinde kalan Eken, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolunun 7'nci kilometresindeki mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatı kaplamasında çalışan Semih Eken, Hamit Ö.'nün kullandığı vinçle çatıdaki malzemeleri indirmek istedi. Bu sırada iddiaya göre ağırlık nedeniyle dengesi bozulan vinç, devrilip, yan yattı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Eken, devrilen vincin kolunun altında kaldı. Durumu gören diğer işçiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç kolu ile fabrika çatısının arasına sıkışan ve kanlar içinde kalan Eken, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih Eken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKINLARI YIKILDI

Olayın ardından vinç operatörü Hamit Ö., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 1 sene önce askerden geldiği öğrenilen Semih Eken'in cansız bedeni, halatlara bağlanıp, çatıdan indirildi. Yapılan incelemenin ardından Eken'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

Sivas, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
YÜZSÜZ YALAKA:AVRUPA BİZİ KISKANİİİ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
REIS OYAR:avrupadan böyle bir haber bulun elinizi öpeyim is güvenligi sifir
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:04 AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı - Haberler
17:59 AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz görevinden istifa etti - Haberler
17:59 Çorum'da korkutan yangın - Haberler
17:58 Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı - Haberler
17:57 Cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderlerini bıçakladı - Haberler
17:47 Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem - Haberler
17:31 Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü - Haberler
17:21 Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok - Haberler
16:34 Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
16:33 Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli - Haberler
8.12.2019 18:12:43