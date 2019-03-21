Devrilen Vincin Sürücüsü Öldü

MANİSA'nın Alaşehir
ilçesindeki enerji santrali sahasında devrilen vincin sürücüsü Özgür Özkul (33) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Soğukyurt Mahallesi'nde özel firmaya ait enerji santrali sahasında meydana geldi. Özgür Özkul'un kullandığı 45 SL 422 plakalı vinç, seyir halindeyken devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, vincin altında kalan Özkul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye
ekipleri tarafından vincin altından çıkardığı Özkul'un cesedi, morga kaldırıldı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Alaşehir, Manisa, Güncel
Kaynak: DHA