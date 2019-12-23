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Devrim Erbil'den rekor fiyat

Devrim Erbil'in İstanbul Art Show Sanat Fuarı için özel tasarladığı 40 parçaya ayrılan 10 metrekarelik dev İstanbul tablosu, yapılan iki ayrı açık arttırma sonucunda 657 bin liraya satıldı.

23.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:59 Devrim Erbil'den rekor fiyat

Fuarın "Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat" teması çerçevesinde, parçalanma, saçılma, dağılma göndermeleri bulunan yapıt, bir performansla 40 eşit parçaya ayrılarak satışa çıkarılmıştı. Parçalar, fuar süresince düzenlenen iki ayrı açık arttırmayla toplamda 657 bin liralık bir fiyatla alıcı buldu.

Açık arttırma sırasında katılımcılar arasında yoğun bir rekabet gözlendi. Başlangıç bedeli olarak 9 bin liradan satışa sunulan 50x50 cm büyüklüğündeki tablolar, zaman zaman 20 bin liranın üzerine çıkan fiyatlara erişti. Bazı sanatseverler, birden fazla parçayı almayı tercih etti.

Devrim Erbil Art Show için tek seferlik olarak gerçekleştirdiği bu performansı, İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay'la birlikte tasarlamıştı. Benzer bir performansın yeniden gerçekleştirilmesi söz konusu olmadığından, yapıttaki tablolar önemli bir koleksiyon değeri taşıyor.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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