Devrim Erbil'in fırçası Yeşilay Dergi'nin kapağına dokundu

Yeşilay'ın 100'üncü yaşına özel hazırlanan Yeşilay dergisinin kapağını usta ressam Devrim Erbil tasarladı. Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olan Erbil'in Haliç'i resmettiği çok sevilen eseri, Türkiye'nin en köklü sağlık ve yaşam dergisi Yeşilay Dergi'nin kapağında yer aldı. Mart 2020'de 100'üncü yaşını geride bırakan Yeşilay, bu yıla özel olarak her ay derginin kapağını alanında ünlü bir isme emanet edecek.

Erbil; "İyi ve sağlıklı yaşamı destekleyen ve bunun içinde mücadelesini 100 yıldır sürdüren böylesine köklü bir kurumun 100. yıl özel sayısının kapağına imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilay'ın sağlıklı yaşam adına verdiği tüm çabalara desteğim sonsuzdur, elimden ne gelirse yapmaya hazır olduğumu bir kere daha söylemek isterim." dedi. Aynı zamanda; bu tarz çalışmalarda sanatçıların etkileri ve güçlerinin sınırsız olduğunu, güç birliği yapabilmenin bu nedenle çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Derginin 100. yıl özel sayısında Yeşilay'ın yaklaşık bir asırlık köklü geçmişine, projelerine, hedeflerine ve 100. yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya hazırlandı. Siyasetçilerden sanatçılara, sporculardan medya dünyasının tanıdık yüzlerine, akademisyenlerden Genç Yeşilaylı gençlere kadar birçok isim Yeşilay'a dair duygu ve düşüncelerini paylaştı

Kaynak: Bültenler