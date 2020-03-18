Menü
Haberler››Güncel››Devrim Erbil'in fırçası Yeşilay Dergi'nin kapağına dokundu - Güncel

Devrim Erbil'in fırçası Yeşilay Dergi'nin kapağına dokundu

Yeşilay'ın 100'üncü yaşında Yeşilay dergisinin kapağı ünlü isimlere emanet

18.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:02
Devrim Erbil'in fırçası Yeşilay Dergi'nin kapağına dokundu

Yeşilay'ın 100'üncü yaşına özel hazırlanan Yeşilay dergisinin kapağını usta ressam Devrim Erbil tasarladı. Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olan Erbil'in Haliç'i resmettiği çok sevilen eseri, Türkiye'nin en köklü sağlık ve yaşam dergisi Yeşilay Dergi'nin kapağında yer aldı. Mart 2020'de 100'üncü yaşını geride bırakan Yeşilay, bu yıla özel olarak her ay derginin kapağını alanında ünlü bir isme emanet edecek.

Erbil; "İyi ve sağlıklı yaşamı destekleyen ve bunun içinde mücadelesini 100 yıldır sürdüren böylesine köklü bir kurumun 100. yıl özel sayısının kapağına imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilay'ın sağlıklı yaşam adına verdiği tüm çabalara desteğim sonsuzdur, elimden ne gelirse yapmaya hazır olduğumu bir kere daha söylemek isterim." dedi. Aynı zamanda; bu tarz çalışmalarda sanatçıların etkileri ve güçlerinin sınırsız olduğunu, güç birliği yapabilmenin bu nedenle çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Derginin 100. yıl özel sayısında Yeşilay'ın yaklaşık bir asırlık köklü geçmişine, projelerine, hedeflerine ve 100. yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya hazırlandı. Siyasetçilerden sanatçılara, sporculardan medya dünyasının tanıdık yüzlerine, akademisyenlerden Genç Yeşilaylı gençlere kadar birçok isim Yeşilay'a dair duygu ve düşüncelerini paylaştı

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Devrim Erbil, Yeşilay, Haliç, Erbil, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading