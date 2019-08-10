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Devrim Gazetesi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret

Çorlu ve çevresinde faaliyet gösteren Devrim Medya A.Ş.'nin Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan ve Devrim Gazetesi Muhabiri Onur Şeker Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

10.08.2019 11:35 Devrim Gazetesi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret
Çorlu ve çevresinde faaliyet gösteren Devrim Medya A.Ş.'nin Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan ve Devrim Gazetesi Muhabiri Onur Şeker Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Devrim Medya A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan ve Devrim Gazetesi Haber Muhabiri Onur Şeker ile birlikte karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.

Devrim Medya A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan Başkan Yüksel'i Ergene'ye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı takdir ettiğini belirterek, yeni dönemde de Başkan Yüksel'in Ergene'ye çok daha büyük projelerin altına imza atacağından hiç şüphesinin olmadığını belirtti.

Ziyaretlerinden ve güzel düşüncelerinden dolayı Devrim Medya A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni Zafer Alpaslan'a teşekkürlerini ileten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "5 yıl gibi kısa sürede Ergene'ye yaptığımız hizmetlerimiz ile modern bir Ergene inşa ettik, yeni dönemimizde de bu hizmet kervanımız katlanarak büyüyecek" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel

Kaynak: İHA

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