Devrim, "Kaybedersek Hedeften Uzaklaşmayacağız"

" Pazar günü bizi iyi ve keyifli bir maç bekliyor. Biz keyif alırken tribünlere de keyif vermeye çalışacağız. Üst üste iki önemli maç oynayacağız ancak bu maçları kazanırsak şampiyon, kaybedersek hedeften uzaklaşmayacağız. Lig çok uzun bir maraton" dedi.

Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarında sona doğru gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim yaptığı açıklamada hedeflerinin zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek olduğunu söyledi. Deplasmanda iyi bir takıma karşı mücadele vereceklerini söyleyerek sözlerine başlayan teknik direktör Levent Devrim, " Deplasmanda iyi bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Kurulu ve yaklaşık 2 yıldır beraber oynayan bir takımla oynayacağız. Bizde iyi bir takımız. Pazar günü bizi iyi ve keyifli bir maç bekliyor, keyifli bir ortam bekliyor. Bu tür maçlar keyifli maçlardır. Dediğim gibi bizde iyi bir takımız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor her zaman söylediğim gibi her sahada ve her şartta kendi anlayışıyla sahada olacaktır. Kendi anlayışımızla ve kendi felsefemizle sahada olacağız. Pozitif oynamaya çalışacağız. Oyunun keyfini almaya çalışacağız. Biz keyif alırken de tribünlere keyif vermeye çalışacağız. 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Kazanmaya gidiyoruz çünkü Menemen Belediyespor gibi bizimde hedefimiz var. İnşallah maçı izlemeye gelen taraftarlara keyifli, zevkli, fair play çerçevesi içerisinde iyi bir futbol izlettiririz" diye konuştu.

" KAPANAN TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR"

Futbolcuların her zaman iyi takımlara karşı, iyi maçlarda daha iyi konsantre olduğunu dile getiren teknik direktör Levent Devrim, "İyi takımlara karşı iyi maçlarda oyuncu daha iyi konsantre oluyor. Psikolojik olarak daha iyi hazırlanıyor. Bu da gayet normal. Birde işin tekniği var. Bizim takımımız top oynayan bir takım. Sahada aynı felsefeyle oynayan bir takım olduğu zaman top oynayan, üzerimize gelebilen atak yapabilen takımlara karşı bizde daha iyi oynuyoruz. Kapanan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Biz dediğim gibi kimin ne yaptığıyla çok ilgilenmiyoruz. Kimin ligde hangi konumda olduğuyla ilgilenmiyoruz. Biz her maçı her sahada kendi felsefemizle oynamaya çalışıyoruz. Yine o felsefeyle sahada olacağız. Dediğim gibi oradan keyif almaya gidiyoruz biz aslında. Ben bir hoca olarak keyif almaya gidiyorum. Oyuncularım oyuncu olarak keyif olmaya gidiyorlar. Oyun disiplinine bağlı, taktik disiplinine bağlı, ne yaptığını bilen bir organizasyonu olan bir takım olacaktır sahada" ifadelerini kullandı.

" BİZİM GRUP'TA HERKESİN HERKESİ YENME GİBİ BİR DURUMU VAR"

Menemen Belediyespor maçının önemi konusunda da açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Devrim, " Üst üste çok zorlu maçlar oynayacağız. Ancak lig uzun bir maraton ve önümüzde daha çok uzun bir süre var. Özellikle bizim grubu söylüyorum. Bizim grupta herkesin herkesi yenme gibi bir durumu var. Herkesin takılma durumu var. Sonuçlarda bunu gösteriyor zaten. Dolayısıyla daha çok uzun bir dönem var. Biz bu iki maçta hangi skoru alırsak alalım lehimize de olsa, aleyhimize de olsa lehimize olursa bizi şampiyon yapmayacak, aleyhimize olursa bizi hedeften uzaklaştırmayacaktır" diye konuştu.