Devrim Nas İle Vıewpoınts atölyesi başlıyor

"Viewponts" metodu ile ilk olarak 1999 yılında New York'ta, Anne Bogart ve SITI Company'nin yoğun ve uzun soluklu çalışmalarına katılarak tanışan Devrim Nas, Viewpoints atölyesi için kolları sıvadı…

Sadri Alışık Kültür Merkezi, Sahne Çolpan İlhan'da,16 Aralık'ta başlayacak olan Devrim Nas ile Viewpoints Atölyesi, hafta içi her gün 14.00 -16.00 saatleri arasında gerçekleşecek…

9 gün, toplam 18 saat sürecek atölye de, bedeni fark etmek, tanımak ve boş alanda var olmak, beden ve mekan ilişkisi üzerine çalışmak, grup dinamiği üzerine çalışmalar, alışkanlıklarını ve ezberlerini keşfetmek, sonra da onlardan kurtulmak, oyuncunun kendini, bedenini, yaratıcı süreçteki seçim ve eylemlerinde kullandığı araçları yeni açılardan görebilme cesaret ve yöntemleri gibi pek çok başlık ve açılımların olacak.

"Dali'nin Kadınları" oyununun başrollerinden Devrim Nas'ın, her yaştan profesyonel ve ileri oyunculuk eğitimi almaya yeterli deneyim ve donanımı olan oyunculara açık olan atölye çalışmasına şimdiden ilgi büyük…