'Devrim Niteliğinde Bir Çalışma Yaptık''

Suyun daha sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılması konusunda yaklaşık3 yıldır çalıştıklarını ifade eden Kesimoğlu, bu çalışmalarınbüyük bir kısmını tamamladıklarını söyledi.

Çalışmalara arıtma tesisinin baştan sona yenilenmesi ile başladıklarını belirten Kesimoğlu '' Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren su konusunda yoğun bir çalışma başlattık. İlk olarak arıtma tesisimizi son sistem ile baştan sona yeniledik. 24 saat arkadaşlarımız anlık olarak su analizlerini takip etmeye başladı. Daha sonra terfiistasyonumuzda bulunan sistemi yeniledik. 24 senelik terfi istasyonunda bulunan depolardan başlayarak tamamen sistemler yenilendi. Elektrik kesintilerinden etkilenmemek adına bir jeneratör alarak devreye soktuk.Akabinde barajdan daha önce yaklaşık 25 metreden aldığımız suyu yeni sistem ile oksijeni fazla ve mangandan arınmış olaraksu yüzeyinin yaklaşık 5 metre altından almak içinşamandıralı su alma sistemine geçtik. Artık daha da sağlıklı suyu oksijeni fazla ve mangandan arınmış suyu halkımız ile buluşturduk. Çalışmamızın son etabını ise Armağan Barajından su alma ile tamamlayacağız'' dedi.

Devrim niteliğinde bir çalışma yaptıklarının altını çizen Kesimoğlu '' İnsan sağlığını ilgilendiren bu önemli konuda bütün emeklerimizin sonucunu aldık ve çok mutluyuz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bundan böyle Kırklareli'nin su sorunu olmayacak. Biz yaptığımız bu çalışmaları devrim niteliğinde bir çalışma olarak görüyoruz. Artık bu çalışmanın son hamlesi de Armağan Barajı'ndan suyu almak olacak. Şuan mevsim koşulları itibari ile manganlı su akması gerekiyordu. Ama yaptığımız çalışmalar ile artık bunun önüne geçtik. Annelerimiz çocuklarına artık bu su ile mama yapabilir. Vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt duymadan içme suyunu her alanda kullanabilirler. Şu anda şehre vermekte olduğumuz suyumuz Türk ve dünya standartlarında bir sudur' dedi.

Kesimoğlu ayrıca, şehir şebeke hattını yenileyeceklerini sözlerine ekledi.