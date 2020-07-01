Devriye atan bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı

Gaziantep'te mahalle bekçileri devriye görevi esnasında kepenki yarıya kadar açık bir iş yeri görmesi üzerine yaptığı incelemede, dükkan içerisinde saklanan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Devriye atan bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı
01.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:21
Gaziantep'te mahalle bekçileri devriye görevi esnasında kepenki yarıya kadar açık bir iş yeri görmesi üzerine yaptığı incelemede, dükkan içerisinde saklanan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ve 29 Ekim mahallesinde devriye atan mahalle bekçileri mahallede bulunan bir iş yerinin kepenkinin yarıya kadar açık olduğunu fark etti. Bekçiler kapının açık olduğunu görünce girdikleri iş yerinin dağınık, tavanın ise kırılmış olduğunu belirledi. Bekçiler yaptığı inceleme iş yeri içerisinde saklanan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Gaziantep, 29 Ekim, Güncel, Haber
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