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Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenitaşköprü köyünde dışarı çıkması yasak olan 6 yaşındaki kız çocuğunun çikolata isteğini yerine getirdi.

05.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:34
Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenitaşköprü köyünde dışarı çıkması yasak olan 6 yaşındaki kız çocuğunun çikolata isteğini yerine getirdi.

Dünyada ve Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler hayata geçirilmeye devam ediyor. Alınan tedbirler çerçevesinde risk altında bulunan 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmaları genelge ile yasaklandı. Dışarı çıkma yasağının ardından güvenlik güçleri de mahalle ve köylerde devriye atarak vatandaşları korona virüs ve yasak konusunda bilgilendiren anonslar yapıyor. Yapılan bilgilendirme devriyesi sırasında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenitaşköprü köyünde 6 yaşındaki Ravzanur Gür ile karşılaştı. Bahçede temizlik yapan vatandaşı uyarmak için duran jandarma ekiplerine seslenen Ravzanur, jandarmadan dışarı çıkamadığı için çikolata istedi. Jandarma ekipleri ise Ravzanur'u kırmayarak istediğini yerine getirdi. Jandarma ekipleri çikolata verdikleri küçük kıza uyarılarda da bulundu.

Ravzanur, televizyonda gördüğü yasak kararının ardından canının çikolata istediğini ancak dışarı çıkamadığını, bunun için jandarma ekiplerinden çikolata istediğini dile getirerek, abilerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Düzce, Güncel
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