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Devriye gezen polisler yangını fark etti, apartman tahliye edildi

BURSA'da, 4 katlı bir binanın çatı katında elektrikli fırından çıkan yangın, paniğe neden oldu.

18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:35Devriye gezen polisler yangını fark etti, apartman tahliye edildi

BURSA'da, 4 katlı bir binanın çatı katında elektrikli fırından çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın sırasında bölgede devriye gezen polisler, apartmandakileri dışarı çıkardı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez İlçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yaşar Çavuşoğlu'na ait 4 katlı bir binanın depo olarak kullanılan çatı katında elektrikli fırından çıkan yangın, etraftaki eşyalara sıçradı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, dumanları görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ekibinin ev sahibini uyarması üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yıldırım, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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