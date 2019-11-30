Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı. Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

TERÖRİSTLER EŞLİK ETTİ

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevki'inden başlayan 12. Türk - Rus kara devriyesi, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Derik ilçeleri arasında atıldı. Devriye bitimi sonrası Türk askerleri birliklerine dönerken Rus askerleri de Kamışlı'da bulunan üslerine geri döndü. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı çevre yolundan üslerine doğru hareket eden Rus askerlerine terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarının eşlik ettiği gözlendi.