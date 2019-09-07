Haberler» Güncel» Haber

Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı

ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

07.09.2019 14:04 Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı
ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. Devriye öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen zırhlılar, bakımdan geçirildi. Askerler araçların bakımını yaparken, itfaiye araçları ise zırhlılara su sıkarak yıkadı. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38   Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek
15:38   Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
15:38   AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gençlere seslendi
15:37   Başkan Gürkan'ın Yazıhan ziyaretleri
15:37   Sultanbeyli'deki çatışmadan yeni görüntüler: yaralanan kişi öldü, 8 kişi yakalandı
15:36   Hizmet-İş İzmir Şubesinde Şimşek yeniden başkan
15:35   'Hızlı ve Öfkeli 9', 30'dan fazla aracı hurdaya çevirdi