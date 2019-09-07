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Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı

Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldıŞANLIURFA - ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

07.09.2019 14:14
Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı
ŞANLIURFA - ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.
ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. Devriye öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen zırhlılar, bakımdan geçirildi. Askerler araçların bakımını yaparken, itfaiye araçları ise zırhlılara su sıkarak yıkadı.
Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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