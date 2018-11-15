Deyrizor'a Hava Saldırısı: 15 Ölü

ABD
öncülüğündeki koalisyon Suriye
'nin Deyrizor
şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Bölgeden alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'nin Deyrizor kentindeki DEAŞ kontrolünde bulunan Süse beldesini vurdu. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken bir kişi kurtuldu.
Öte yandan koalisyon, Çarşamba
akşam saatlerinde de Hajin iline ve Şafah beldesine hava saldırısı düzenlemişti. - HALEP
Amerika Birleşik Devletleri
15 Kasım 2018 Perşembe 16:47