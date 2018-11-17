Deyrizor'a Hava Saldırısı: 40 Ölü

ABD
öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye
'nin Deyrizor
kentinin doğusundaki El-Bukaan köyüne hava saldırısı başlattığı, 40 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusundaki El-Bukaan köyüne hava saldırısı başlattı. Rusya
medyasında yer alan haberlere göre koalisyon güçlerinin El-Bukaan köyüne yaptığı hava saldırısı sonucu, 40 sivilin öldüğü belirtildi. Bilgilere göre hayatını kaybeden siviller arasında kadınlar ve çocuklar bulunuyor. Rus medyası, bu hafta koalisyon güçlerinin Deyrizor'un çeşitli yerlerine saldırılarda bulunduğunu yazdı.
Öte yandan koalisyon, sivillerin saldırı esnasında öldürüldüğünü reddetti. - DEYR EZ ZUR
Suriye,Amerika Birleşik Devletleri
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:53