Deyrizor'da Ailesini Kaybeden Saliha, Bab'da Yaşama Tutundu (2)

Kaynak: AA

- Suriyeli Saliha Ulvan'ın atık pet şişe, karton, konserve gibi malzemeleri değerlendirerek süslemesiSuriyeli Saliha Ulvan ile röportajHediyelik malzeme dükkanı sahibi Ebu Ömer ile röportaj Suriye'nin Deyrizor ilinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında tüm ailesini kaybeden Saliha Ulvan, yaptığı el işlerini satarak Bab ilçesinde hayat tutundu.Ulvan, ailesinin TÜM üyelerini ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki saldırılarında kaybetti.Yaklaşık 5 ay önce Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesine, hayatta tek akrabası olan amcasın yanına yerleşti. Amcasına yük olmak istemeyen 26 yaşındaki Ulvan, atık pet şişeler, kartonlar, konserveler toplamaya başladı.Bu malzemeleri değerlendirerek süsleyen Ulvan, hediye mağazalarında satarak geçimini sağlıyor.AA muhabirine konuşan Ulvan, "Anne, baba ve kardeşlerimi hava saldırılarında kaybettikten sonra kara saldırılarının da artmasıyla göç etmek zorunda kaldım. Önce terör örgütü (YPG/PKK) işgalindeki bölgelere geçtim. Daha sonra da Bab'a geldim." dedi.El işi kurslarına gittiğini, orada öğrendikleriyle kişisel masraflarını çıkartmaya başladığını belirten Ulvan,"Sonra daha güzellerini yapıp satmaya başladım. Kalemlik, kartondan şekiller, bardaklar, tahtadan işler. Kartondan konserve kutularını kaplayarak şekiller yapıyorum. El işleri insanların dikkatini çekiyor." ifadelerini kullandı.Ulvan, "Hayalim evime tekrar dönmek. Tekrar doğduğum yere geri dönmek. Yıkılan evimizi inşa etmek ve eğitimimi tamamlamak." şeklinde konuştu.Hediyelik malzeme dükkanı sahibi Ebu Ömer de şunları kaydetti:"Hanım kardeşlerimiz yaptıkları el işlerini bize getiriyorlar. Satın alıyoruz. Bu şekilde onları da desteklemiş oluyoruz. Çok güzel işler yapıyorlar. Müşterilerimiz de bunu çok beğeniyor."