Haberler » Güncel » Deyrizorlu Araplar YPG/PKK'yla savaştı

Deyrizorlu Araplar YPG/PKK'yla savaştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad'a götürmek istemesi üzerine çatışma çıktı.

16.10.2019 11:53Deyrizorlu Araplar YPG/PKK'yla savaştı
Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad'a götürmek istemesi üzerine çatışma çıktı.
YPG/PKK, Deyrizor'un kuzey ve doğu kırsalından SDG adı altında görünen bin Arap savaşçıyı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Rasulayn ve Tel Abyad'a sevk etmek istedi.
Teröristlerin aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine, şiddetli çatışmalar yaşandı.
Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişi yaralandı.
Halihazırda bölgede sükunet hakim.
Öte yandan Barış Pınarı Harekatı, terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'ın kırsal kesimlerindeki operasyonlarla sürüyor.
YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

Deyrizor, Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:24 Kırkağaç'a özgü 4 asırlık lezzet parmak ısırtıyor
14:24 Doğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdü
14:23 Huawei, 2019 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
14:23 Bellerine kadar denize girip, lüfer avladılar
14:23 Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
14:23 Emniyetten öğrencilere bilgilendirme
14:23 Meslek odaları ve STK'lerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 14:25:02