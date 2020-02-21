Dezavantajı bireylere yönelik acil diş hekimliği hizmeti verildi

20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Barış Semt Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Karabağlar Belediyesi Sosyal Destek Kartı'ndan yararlanan ya da evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara, koruyucu, tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi. Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın koordine ettiği gönüllülerden oluşan diş hekimleri, tedavi kapsamında diş dolgusu, diş çekimi ve diş taşı temizleme işlemi yaptı. Ayrıca diş sağlığıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, Karabağlar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çağlar, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda Kaymakam Cemil Özgür Öneği, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çağlar'labirlikte Barış Mahallesi Semt Merkezi'ni gezerek, kursiyerlere başarı dileklerini iletti.