Dezavantajlı çocuklar devlet güvencesinde

Kaynak: İHA

Dezavantajlı çocuklar devlet güvencesindeMUŞ - Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı ailelerin çocukları, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kendileri için açılan kütüphanede eğitime alınıyor. Muş Valiliği Koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve proje süresi sona eren "Sokaktan Sanata" proje, il müdürlüğünün özverili desteğiyle devam ettiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ek hizmet binasında dezavantajlı çocuklar için açılan kütüphaneye araçlarla getirilen çocuklar, burada hem kitap okuyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, farklı aktivitelere adapte ediliyor. Kütüphanedeki çocuklarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, kütüphane haftası dolayısıyla çocuklarla 2 saat boyunca kitap okuyup, zaman geçirdi.Çocukların, kurum personelleri tarafından araçlarla alınarak kütüphaneye getirildiğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, bu hizmeti yerine getirirken çocukların tüm sürecini takip ettiklerini söyledi."Çocuklar, araçlarla alınıp kütüphanemize getiriliyor"Çocukların, kütüphanede daha güvende olduğunu anımsatan Aksoy, "Dezavantajlı ailelerimizin çocukları yani bu çevrede oturmayan çocuklarımız bizzat meslek elemanlarımızca ailelerinin yanından araçlarla alınıp, kütüphanemize getirilip etkinliklerimize katılmakta. Buradaki programlar bittikten sonra tekrar ailelerine teslim edilmek üzere tahsis ettiğimiz araçla götürülüp evlerine teslime edilmekteler. Biz bu hizmeti yerine getirirken çocuklarımızın buraya getirilinceye kadarki süreçlerini de takip etmekteyiz. Güvenli bir şekilde buraya gelmelerini ve güvenli şekilde tekrar ailelerinin yanına gitmelerini sağlamaktayız" dedi."200 çocuğumuz kütüphanemizden faydalanmakta"Kütüphaneyi 'Sokaktan Sanata' projesi kapsamında 2018 yılında kurduklarını hatırlatan Aksoy, "2018 yılı başında koca yürekli personellerimin, meslek elemanlarının gündeme getirdiği sokaktan sanata çekmeyi düşündüğümüz çocuklar üzerine bir kütüphane kuralım demiştik. Çok güzel günler geçirdik ve kütüphanemizi kurduk. Büyük bir özveri oldu. 3 bine yakın burada kitabımız var. Kütüphanemiz sürekli hizmet vermekte. Özellikle öğleden sonra açık ve çevredeki okuyan, gelmek isteyen çocuklarımızın tümünü buraya alıyoruz. Yaklaşık 200 çocuğumuz kütüphanemizden faydalanmakta. Ayrıca 'Sokaktan Sanata' diye yürüttüğümüz projede dezavantajlı ailelerin çocuklarını, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların buraya kazandırılmasını sağlamak amacıyla mobil ekiplerimizce tespit edilmiş çocuklarımız buraya getiriliyor. Burada görüldüğü gibi kütüphanede zaman zaman kitap okuma etkinliği, zaman zaman ders çalışma etkinliği, zaman zaman değerler eğitimi verilerek faydalandırılmakta. Çok güzel bir ortam. Hemen yan tarafımızda da bir kafeterya oluşturduk. Burada çok nezih ve güzel bir ortam var. Her yaş grubuna yönelik tamamen onaylı kitaplarımız bulunmaktadır. Her daim burada bulunan çocuklara yine meslek elemanlarımızca psikososyal destek verilmekte. Mesleki çalışmalar yapılarak raporlar tutulmakta. Ailelere yönelik hizmetler buradaki çocuklar üzerinde de yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.Kütüphane haftası dolayısıyla kurum personelleriyle birlikte 2 saat kitap okuduklarını belirten Aksoy, "Kurumumuz personeli ve idarecileriyle kütüphaneden faydalanan çocuklarımızla beraber 2 saat kitap okuma etkinliği gerçekleştirmek istedik. Bu günümüzü de buraya ayırdık. Bu haftayı böyle kutladık. İnşallah bundan sonra bu kütüphaneden personellerimizle birlikte faydalanmaya çalışacağız" diye konuştu.Kütüphaneden faydalanan ve kendisini burada daha fazla geliştirdiğini ifade eden öğrenci Meryem Süne de, "Buraya kitap okumak için geliyorum. Önceden hiç düzenli bir ortamım yoktu evde çok gürültü oluyordu. Bende buraya gelince daha çok kitap okumaya başladım ve testlerimi burada çözüyorum. Burada bir çok öğretmen var ve her alanda onlar bana çok yardımcı oldular. Denemelerimde artış oldu. Herkese öneriyorum buraya gelmeniz çok güzel olur. Ben hukukçu avukat olmak istiyorum. Burada öğretmenler her konuda bize tavsiyeler veriyorlar. Burada kitapta okuyabiliyorum çok güzel bir ortam" şeklinde konuştu.