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Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 81 ilde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Mersin'de de 250 dezavantajlı çocuğa yönelik sosyal hizmet programları yürütülüyor.

24.07.2019 13:46 Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 81 ilde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Mersin'de de 250 dezavantajlı çocuğa yönelik sosyal hizmet programları yürütülüyor.

Proje kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Toroslar Belediyesi'nin katkılarıyla 70 çocuk, belediye yüzme havuzunda yüzme kursu öğreniyor. Yüzmenin yanında çocuklar aynı zamanda eğlenceli dakikalar da geçiriyor. Yüzme hiç bilmeyen çocuklara yüzme öğretmenleri tarafından yüzme öğretiliyor.

Yüzme kursundan oldukça mutlu olan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan devlet büyükleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yaklaşık bir ay sürecek yüzme kursu sonunda çocuklara katılım belgesi verilecek. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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