Dezavantajlı çocuklara 'Motivasyon Otobüsü'nde eğitim

DUMLUPINAR Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, 'Motivasyon Otobüsü' projesiyle eğitimi okul sıralarından dezavantajlı öğrencilerin ayağına götürüyor. Şehir şehir gezerek dezavantajlı öğrencilere ulaşan motivasyon otobüsü, 4'üncü durağı olan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde işitme engelli öğrencileri ağırladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan dezavantajlı çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi amacıyla 'Motivasyon Otobüsü' projesi geliştirdi. Simav Belediyesi'nce tahsis edilen otobüs, proje kapsamında çeşitli eğitim materyalleriyle donatıldı. Motivasyon otobüsünün 4'üncü durağı, Kütahya'daki 3 köy okulundan sonra Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi oldu. 'Seminer tipi' eğitim verilen otobüs, Kızılcahamam Şahinler Parkı'nda bir dernek tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Kampı'na konuk oldu. İşitme engelli öğrencilere otobüste yaklaşık 2 saat eğitim verildi. Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Türkiye'de bir ilk olan eğitim projesi ile dezavantajlı çocukların hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi. Armağan, daha çok kırsal bölgelerde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrencilerin, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile engelli çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini belirtti. Armağan, çocukların otobüste farklı bir deneyim yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Motivasyon otobüsü ile çocuklarımız sınıf ortamından çıkıp, yeni, farklı bir heyecan yaşıyor. Bu onların hayatlarında iz bırakacak bir proje. Bu projeyle, kendilerine olan inançları ve çevresiyle olan etkileşimleri artacak, algıları yükselecek ve çevrelerinde gördükleri her şeye merakla bakacaklar. Amacım, bu projeyi geliştirip, otobüs ile 81 ilde dezavantajlı çocuklara ulaşmak, onların hayatlarına dokunmak istiyorum.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsten görüntü

-Etkinlik ve eğitimlerden görüntü

-Detaylar

Haber: ANKARA, -