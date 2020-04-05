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Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı

İZMİR'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapı girişlerine monte edilen püskürtmeli dezenfeksiyon cihazlarına talep arttı.

05.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:53
Dezenfeksiyon cihazlarına ilgi arttı

İZMİR'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapı girişlerine monte edilen püskürtmeli dezenfeksiyon cihazlarına talep arttı. Yüksek basınç pompası ile su ve dezenfektan karışımını en ufak zerreler halinde elbiselerin üzerine püskürten cihaz, virüslerin yanı sıra bakteri, küf ve mayayı da yok ediyor.

İzmir 'de, hijyen ekipmanları üreten bir firma, kapı girişlerine takılan püskürtmeli dezenfeksiyon cihazıyla elbiseleri dezenfekte ediyor. Dezenfektan püskürtücüler, dezenfeksiyon sistemleri ve hava duşlarının çok talep gördüğünü belirten firma yetkilisi Ahmet Vural, fazla mesai yaparak, siparişlere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir'de, 2000 yılından itibaren hijyenik cihaz üretimi konusunda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Vural, koronavirüsle mücadelenin hız kazanmasıyla birlikte üretimi arttırdıklarını kaydetti. Cihazın kullanımıyla ilgili bilgi veren Vural, "Bu cihaz kullandığımız yüksek basınç pompasıyla su ve dezenfektan karışımını en ufak zerreler haline getirip sisli bir ortam yaratıyor. İnsanların bu sisli ortamdan geçmesini sağlıyoruz. Bu cihazda kullanılan kimyasala dikkat etmek gerekir. İnsanların dezenfektan ve su karışımına ne kadar süre maruz kaldıkları büyük önem taşıyor. Biz sadece cihazı üretiyoruz" dedi.

Bazı kullanıcıların dezenfektanı tercih ederken bazılarının ise ozon jeneratörü kullandığını ifade eden Vural, ozonun dezenfekte özelliği kullanılarak jeneratör sayesinde suyun ozonlanabileceğini söyledi. Böylece insanların kimyasala maruz bırakılmayacağına dikkat çeken Vural şöyle konuştu:

"Bu cihazın sağladığı etki anlıktır. Ozonlu su, bu kabine girdiğinizde üzerinizdeki virüsü temizler. Biz bu cihazı 2010 yılından beri üretiyoruz. Çok sayıda gıda işletmesine taktık. Aynı zamanda bakteri, küf ve mayayı da yok ediyor. Ozon üzerinize temas ettiğinde bakteri, küf, mayayı okside edip yok eder. Ama bu o anlıktır. Sürekliliği yoktur. Biz bu cihazı seralara taktık. Son 2 haftadır toplu yaşam alanları ve belediyeler ile hastanelere de takmaya başladık. Üretimi arttırdık."

'TALEPLER YETİŞİLEMEYECEK DÜZEYDE'

Koronavirüs salgını nedeniyle vücut dezenfeksiyon cihazlarına talebin arttığını dile getiren Ahmet Vural, şöyle devam etti:

"İlk koronavirüs vakası ortaya çıktığında fotoselli dezenfektan püskürtücü satışlarımız çok artmıştı. Şimdi de vücut dezenfeksiyon cihazı yetiştiremiyoruz. Bu cihazı bir günde üretebiliyoruz. Ama gelen talepler yetişilemeyecek düzeyde. Elimizden geldiği kadar fazla mesai yaparak yetişmeye çalışıyoruz. Üretime katkıda bulunmak için tüm ekibimiz özverili çalışıyor. Bu cihazın fiyatı, ozon jeneratörü hariç otomatik dozajlamasına ve tank kullanımına göre 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor. "


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ahmet Vural, İzmir, Güncel
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