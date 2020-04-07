Dezenfeksiyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği duyuruldu.

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi bugün Merkez Mahallesi Bestekar Tahirağa Sokak'ta dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon ekibi ayrıca Nişanca Mahallesi Nişanca Mustafa Paşa Caddesi'nde dezenfeksiyon işlemi yaptılar.

SİTELER VE APARTMANLAR DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ayrıca yine Beyaz Masa birimine gelen talepler doğrultusunda 4 ayrı ekip, site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine rutin bir şekilde devam etti. Sokak sokak gezen ekipler apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte ettiler. Her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA