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Dezenfeksiyon işlemleri Koordinasyon Merkezi'nden yönetiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi'nde anlık dezenfeksiyon uygulama planı ve yönlendirilmesi yapılıyor.

26.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:45
Dezenfeksiyon işlemleri Koordinasyon Merkezi'nden yönetiliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi'nde anlık dezenfeksiyon uygulama planı ve yönlendirilmesi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İnterteks Fuar Merkezi'nin içinde Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Bu oluşturulan merkezde, anlık dezenfeksiyon uygulama planı ve yönlendirilmesi yapılıyor.

Veri Toplama ve Analiz Merkezi ile ortak çalışma

11 Mart Çarşamba günü itibariyle kurulan Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi'nde, dezenfeksiyon yapılacak yerlerin planlanması, kamu kurumlarına temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili eğitim verilmesi, 153 Çözüm Masası ve 0262 318 27 91 (saat 08: 30 ile 24: 00 arası) no'lu telefondan gelen taleplerin alınması ve ekiplerin yönlendirilmesi yapılıyor. Bu merkez ayrıca Veri Toplama ve Analiz Merkezi ile ortak çalışıyor.

Covid-19 ile alakalı risk planlaması hazırlandı

Yetkililer korona virüsü ile alakalı risk planlamasının hazırlandığını ve uygulamaların bu planlamaya göre yapıldığını belirtti. Bu kapsamda ilgili genelgelere göre faaliyetlerine devam eden ve vatandaşa doğrudan hizmet verilen yerler her gün dezenfekte uygulamasına tabi tutuluyor.

Günde 1 milyon metre kare alan dezenfekte edilebiliyor

Uygulama yapılan yerler arasında sosyal yaşam alanları, eczaneler, aile sağlık merkezleri, sebze ve meyve halleri, kamu ve halk otobüsleri, otobüs terminal ve garları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, çocuk parkları, banka ATM'leri, muhtarlıklar, ilçe kaymakamlıkları ve müftülükleri, itfaiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk yuvaları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmet binaları yer alıyor. Son gelinen noktada Büyükşehir ekipleri, günde 1 milyon metrekare alanı dezenfekte edebilecek kapasiteye ulaştı.

Çevre ve insan sağlığı hassasiyeti en üst seviyede

Dezenfeksiyon işlemlerinde de çevre ve insan sağlığı konusunda azami hassasiyet gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon uygulama ekibi, kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz bir şekilde kullanıyor. Dezenfeksiyon işlemi öncesinde kurum temsilcileri ile irtibata geçilerek dezenfeksiyon işlemi esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken huşular hakkında bilgilendirilerek yazılı kayıt altına alınıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel

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