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Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklara konulan el dezenfektan cihazlarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan çocuklar pişman olduklarını söylerken, belediye de çocukları affederek şikayetlerini geri çekti.

26.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:44

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin ilçenin çeşitli yerlerine koronavirüs önlemleri kapsamında yerleştirdiği dezenfektanlardan birini çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadesinde pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan belediyenin de çocukları affederek şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

BAZI DEZENFEKTANLARI KIRDILAR, BAZILARINI DA ÇALDILAR

Lüleburgaz Belediyesi'nin Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamınca yerleştirdiği dezenfektanlar Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Yaşanan olay, geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yaşanan olay üzerine Lüleburgaz Belediyesi halkın sağlığı için konulan dezenfektanları zarar vererek çalan kişi ya da kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı. Kent güvenliği için yerleştirilen güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişilik grubun ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Ancak ardından hızını alamayan grup, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı uzun uğraşlar sonucunda yerinden söküp götürüyor.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Tüm bu gelişmeler ışığında harekete geçen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, titiz bir çalışma sonucunda dezenfektanı çalan çocukları kıskıvrak yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen çocukların pişman olduklarını söylediği öğrenilirken, çocuklar serbest bırakıldı.

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Kırklareli’nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Lüleburgaz, Polis, 3. Sayfa

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Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı

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