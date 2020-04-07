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Dezenfektan Kabinlerin İnsan Sağlığı için Tehdit Oluşturduğu Açıklandı

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Gürkan Ergin yaptığı açıklamada, dezenfektan kabinlerinin düşünüldüğü gibi sağlıklı olmadığını belirtti.

07.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:51
Dezenfektan Kabinlerin İnsan Sağlığı için Tehdit Oluşturduğu Açıklandı
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Gürkan Ergin yaptığı açıklamada, dezenfektan kabinlerinin düşünüldüğü gibi sağlıklı olmadığını belirtti. Yüksek dozda dezenfektan kullanımının insan sağlığı için zararlı olduğunu ifade eden Ergin, dezenfektan miktarının önemine dikkat çekti.

Belediyelerin ve firmaların bina girişlerini kurdurttuğu dezenfektan kabinleriyle ilgili açıklama yapan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kabin içerisinde aşırı dezenfektan kullanımının insan sağlığı için uygun olmadığını ve püskürtme yoluyla yapılan dezenfektan yönteminin yeterli olmadığını ifade etti. Kabinlerde Kullanılan Dezenfektanların Göz ve Burun ile Teması Sakıncalı Olabilir

Yapılan açıklamanın ardından, dezenfektan kabinini ilk olarak kullanmaya başlayan Beylikdüzü Belediyesi tıbbi ekibi, kabin içerisinde kullanılan maddedin el dezenfektanından farklı olmadığını, herhangi bir zarar teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşan Ergin, dezenfektanların gözle temasının ve solunmasının sakıncalı olduğunu, kullanılan dezenfektan miktarının son derece önemli olduğunu ancak kabinlerde miktar kontrolüyle ilgili herhangi bir çalışmanın gerçekleştirilmediğini ifade etti. Kabinlerde kullanılan dezenfektan içeriklerinin bilinmediğini ifade eden Ergin, bazı özel firmalardan gelen bilgiye göre kabinlerde hidrojen peroksit solüsyonlarının kullanıldığını ve bu maddenin göz ve burunla temasının tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: İstanbul, Teknoloji
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