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Dezenfektan Sıkıntısına Öğrencilerden Çözüm

Corona virüsü salgınının ardından piyasada dezenfektan sıkıntısı başlayınca, Diyarbakır'daki bir meslek lisesinin öğrencileri dezenfektan üretmeye başladı.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
Corona virüsü salgınının ardından piyasada dezenfektan sıkıntısı başlayınca, Diyarbakır 'daki bir meslek lisesinin öğrencileri dezenfektan üretmeye başladı. Öğrencilerin her gün ürettiği 12 ton temizlik malzemesi, bölge illerindeki kamu kuruluşlarına dağıtılıyor Dezenfektan Sıkıntısına Öğrencilerden Çözüm

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Meslek Lisesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel

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