Dezenfektan Sıkıntısına Öğrencilerden Çözüm
Corona virüsü salgınının ardından piyasada dezenfektan sıkıntısı başlayınca, Diyarbakır'daki bir meslek lisesinin öğrencileri dezenfektan üretmeye başladı.
20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
Corona virüsü salgınının ardından piyasada dezenfektan sıkıntısı başlayınca, Diyarbakır 'daki bir meslek lisesinin öğrencileri dezenfektan üretmeye başladı. Öğrencilerin her gün ürettiği 12 ton temizlik malzemesi, bölge illerindeki kamu kuruluşlarına dağıtılıyor
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Meslek Lisesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel