Dezenfektan üreten meslek lisesi, siparişlere yetişemiyor

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı günde 7 ton dezenfektan üretiyor. Okul, bugünlerde yoğun talep gören dezenfektan siparişlerini yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, 4 ay önce kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle eğitime geçici bir süre ara verilmesine rağmen kimya bölümünde eğitim gören 27 öğrenci, 4'erli guruplar halinde, hipoklorit ve saf suyun karışımı ile dezenfektan maddesi üretmeye devam ediyor. Okulda günde 7 ton dezenfektan maddesi üretiliyor. Üretilen dezenfektanlar Sivas, Amasya, Ordu ve Tokat'ta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sipariş üzerine özel kuruluşlara da gönderiliyor.

'SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ'

Meslek liselerinin koronavirüse karşı etkin rol üstlendiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Meslek lisemizin memleket meselesi olduğuna bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Bu kapsamda Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan maddesi ve temizlik malzemeleri üretmektedir. Sadece ilimizdeki değil, civar illerdeki resmi kurum ve kuruluşlara bu maddeleri gönderiyoruz. Şu anda siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Günlük 7 ton civarında bir üretim yapıyoruz. Her gün öğrencilerimiz, öğretmenleriyle beraber düzenli olarak dezenfektan ve temizlik maddelerini imal etmekte. Şu anda belediyelerden, askeriyeden ve bütün resmi kurumlardan talep var. Ayrıca özel kuruluşlardan da talepler var. Biz bütün talepleri karşılamaya gayret ediyoruz" dedi.

'CERRAHİ MASKE ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Tokat Mahperi Hatun Kız Meslek Lisesi'nde de ise maske üretimi yapacaklarını belirten Küçükali, "Bakanlığımız tarafından maske üretiminde de ilimiz pilot il olarak seçildi. Kız meslek liselerimizden Mahperi Hatun Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde de malzeme alımı ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra en geç 3 hafta içerisinde cerrahi maske üretimine başlayacağız. Desteklerinden dolayı da Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımız Mahmut Özer beye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise, virüse karşı mücadeleye üretim yaparak katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA