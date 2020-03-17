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Dezenfektan ve kolonya üretimi talebi karşılayacak şekilde artırıldı

Dezenfektan ve kolonya üretimi talebi karşılayacak şekilde artırıldı.

17.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:34
Dezenfektan ve kolonya üretimi talebi karşılayacak şekilde artırıldı
Dezenfektan ve kolonya üretimi talebi karşılayacak şekilde artırıldı

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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