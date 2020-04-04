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Dezenfektan ve maskeler Bilecik Belediyesinden

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden zorunlu olduğu sürece çıkmamaları gerektiğini söyleyerek, "Ellerimizi temiz tutmak ve kalabalık yerlerde maske takmak çok önemli.

04.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:32
Dezenfektan ve maskeler Bilecik Belediyesinden
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden zorunlu olduğu sürece çıkmamaları gerektiğini söyleyerek, "Ellerimizi temiz tutmak ve kalabalık yerlerde maske takmak çok önemli. Bu yüzden dışarı çıkmak zorunda olan hemşehrilerimize maske ve dezenfektan dağıtımı için hazırlıklarını yapmaya başlayacağız" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, " Korona virüs Covid-19 salgınının geldiği bu aşamasında evlerimizden çıkmamak, çıkmak zorunda kalıyorsak birbirimize 3 adımdan fazla yaklaşmamak, ellerimizi temiz tutmak ve kalabalık yerlerde maske takmak çok önemli. Bu yüzden dışarı çıkmak zorunda olan hemşehrilerimize maske ve dezenfektan dağıtımı için hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Dışarı çıkmak zorundaysanız, maske ve dezenfektanlarınızı pazar yerleri girişlerinde ve ilerleyen günlerde açıklayacağımız dağıtım noktalarımızdan alabileceksiniz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Semih Şahin, Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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