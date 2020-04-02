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Dezenfekte çalışmaları Aliağa genelinde devam ediyor

İzmir'de Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

02.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:57
Dezenfekte çalışmaları Aliağa genelinde devam ediyor
İzmir 'de Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, halk sağlığını tehdit eden korona virüsü salgının ülkemizde başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını ivedi şekilde dört koldan sürdürüyor. Tedbirlerin en üst seviyede tutularak yapıldığı dezenfekte çalışmaları kapsamında; caddeler, sokaklar, apartmanlar, camiler, okullar, dolmuş durakları, parklar, eczaneler, sağlık kurumları, işletmeler, dernekler, muhtarlıklar ve kamu kurumları hijyenik bir ortam haline getirilerek arındırılıyor.

Kentin belirli bölgelerine dezenfektan kutuları yerleştiren, ayrıca vatandaşların elle temas edilebilecekleri bölgeleri özel bir solüsyonla dezenfekte eden belediye hijyen ekipleri, planladıkları program kapsamında bugüne kadar; Yeni Mahalle, Yeni Şakran, Helvacı, Kurtuluş, Kültür, Kazım Dirik, Atatürk, Yalı, Çaltılıdere, Samurlu, Güzelhisar, Aşağı Şakran, Şehit Kemal, Yüksekköy, Yeni Kalabak, Çoraklar, Bahçedere, Çıtak, Hacıömerli, Uzunhasanlar, Karaköy mahalleleriyle birlikte Su iskelesini, İzban Yolu ve lojmanlarını dezenfekte etti. Ekiplerin, program çerçevesinde hijyen çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Halkın topluca bulunduğu mekanlarda ve apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına sürdüren ekipler; virüs tehdidine karşı hane içlerinde dezenfekte uygulaması gerçekleştirmiyor.

Halkı bu konuda tedbirli olmaya davet eden Aliağa Belediyesi, kendisini ilaçlama ekibi olarak tanıtan ve belediyeden geldiklerini söyleyerek daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, İzmir, Güncel
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