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Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehitkamil Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

14.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:31
Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Şehitkamil Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen hijyen çalışmaları vatandaşlarca memnuniyetle karşılanıyor.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına ilçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürüten Şehitkamil Belediyesi, hijyen faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yollar, sokaklar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte edildi. Ayrıca halkın sağlığının korunması adına hizmet veren aile sağlığı merkezlerinde de dezenfekte çalışması yapıldı.

"Mahallemizdeki her yer dezenfekte ediliyor"

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Pancarlı Mahalle Muhtarı Didem Kalkan, "Malum, korona virüs dolayısıyla işlerimizi aksatmamaya çalışıyoruz. Şehitkamil Belediyesi bu konuda kesinlikle üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Korona virüs nedeniyle mahallemizdeki her yer dezenfekte ediliyor. Hatta şu an itibariyle dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Emeklerinden ötürü Pancarlı Mahallesi olarak Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Evde kalınması gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Evde kal Gaziantep, evde kal Türkiye" dedi.

"Çok çok teşekkür ederim"

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür eden Sarıgüllük Mahalle Muhtarı İbrahim Döner ise, "Mahalle sakinlerim adına ilgilerinden ve desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Belediyemiz, bu zorlu günlerde mahallemizi, Şehitkamil'imizi yalnız bırakmadı. Mahallemizdeki sokaklar, yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, dükkanlar belediyemizin ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışmalar için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Şehitkamil, Güncel
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